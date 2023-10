La sosta servirà al Torino per leccarsi le ferite dopo l'ennesima sconfitta in un derby della Mole ma anche per provare a recuperare capitan Alessandro Buongiorno, totem della difesa la cui assenza contro la Juve si è sentita eccome. Sarà una corsa contro il tempo per rimetterlo a disposizione di Ivan Juric a tempo di record, in modo che possa schierarlo contro l'Inter, nella gara in programma sabato 21 ottobre.