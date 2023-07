L'Atalanta ha individuato in Isak Hien del Verona il difensore giusto per rifondare il pacchetto di centrali della prossima stagione. L'indiziato principale a fargli posto e cambiare maglia è Merih Demiral, riscattato per 20 milioni dalla Juve "ma ora poco inserito nel progetto - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. E il suo manager ha appena detto che il turco al 101% andrà via... Bisogna capire dove, perché l’Inter sarebbe Interessata al prestito secco ma la Dea vuole monetizzare con 15-18 milioni per evitare una minusvalenza. C’è stato un Interesse di club turchi, ma Merih si è mostrato freddo".

Tra i possibili partenti c'è anche Maehle, che secondo la rosea potrebbe essere rimpiazzato da Emil Holm dello Spezia.