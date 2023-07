"Ormai è una questione di pochi milioni, in buona parte limitati ai soli bonus. Insomma, la distanza tra Inter e Manchester United è davvero minima, tanto da far credere che oggi possa davvero essere la giornata della fumata bianca e che, dunque, Onana chiuda le sue valigie e, finalmente, parta per l’Inghilterra. Al massimo si slitterà di poco, comunque non oltre il week-end". Il Corriere dello Sport è convinto, quindi, che ormai il più sia fatto: il camerunese sarà il prossimo portiere dello United. Accordo trovato a 55 milioni di euro totali. "Decisivi i bonus: occorre definirne l’entità e la natura, tra quelli più semplici da ottenere e quelli legati ai risultati. Onana, invece, ha già sistemato tutto", si legge. Con i soldi incassati, l'Inter potrà completare il mercato, con Lukaku sempre priorità.

Per il portiere, invece, si lavora su un doppio fronte: Sommer più Trubin. "Non in alternativa, ma per farli arrivare in coppia. Più semplice portare il primo alla Pinetina, visto che per il suo addio al Bayern sono sufficienti 6 milioni di euro. Per quanto riguarda il secondo, invece, lo Shakthar ha sparato alto: oltre 30 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. L’Inter è al lavoro per abbassare le pretese degli ucraini, ma il muro resiste. Anzi, ha pure trovato la sponda dell’interessamento di un club arabo, con intermediari che hanno incontrato a cena lo stesso Trubin e i suoi agenti. Tuttavia, il 21enne estremo difensore sembra continuare a preferire la squadra nerazzurra, prova ne sia il suo “mi piace” sotto la nuova maglia presentata ieri e pubblicata anche su Instagram".