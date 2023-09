La Saudi Pro League non rappresenta una vera minaccia per il calcio europeo. Se ne dice convinto anche Javier Tebas, leader delle leghe professionistiche spagnole LFP, che intervenuto durante il Thinking Football Summit in corso a Oporto ha affermato in merito: "Non sono preoccupato per il campionato saudita. La Cina o la MLS ci hanno provato e hanno fallito, l'Europa resta la zona dell'industria del calcio: non è un caso, ma per tanti motivi. Se vogliono crescere dovranno lavorare per far crescere i marchi dei loro club e la competizione".