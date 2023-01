Ritorno alle origini per Eddie Salcedo, da oggi di nuovo giocatore del Genoa, club in cui ha fatto la trafila nelle giovanili fino al 2018 prima di spiccare il volo verso l'Inter e, quindi, il calcio professionistico. "Che bello tornare a casa dove tutto è iniziato", ha scritto l'attaccante itallo-colombiano su Instagram. Prima di dedicare un pensiero al suo ex club in cui ha militato nella prima parte di stagione: "Grazie Bari".