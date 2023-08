Paramount Global sta vivendo un momento d’oro, con vendite che nel secondo trimestre hanno sorpreso e sbaragliato tutte le più rosee previsioni, in particolare grazie a un inaspettato +40% della TV in streaming. Nonostante l’apparente debolezza del mercato pubblicitario televisivo, la piattaforma ott statunitense ha registrato il raggiungimento di 61 milioni di abbonati, con le entrate pubblicitarie per le sue piattaforme di streaming direct-to-consumer che sono aumentate del 21% nel corso del trimestre.

Ultimamente il brand in Italia si è preso i riflettori per la scelta di affiancare l’Inter nella prossima stagione e in occasione dell’ultima finale di Champions League.