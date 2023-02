Milan-Tottenham "è la partita più importante della mia vita" per Pierre Kalulu, difensore rossonero che nell'ottavo di Champions League dovrà vedersela anche con avversari come Son Heung-min e Ivan Perisic. Due "grandi nomi - ammette il francese in conferenza stampa -, ma ne abbiamo affrontate altre di squadre con grandi nomi. Io spero sempre di fare questo tipo di partite".