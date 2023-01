Luca Marchetti, esperto mercato di Sky , ha parlato a TMW Radio della vicenda del rinnovo di Milan Skriniar . "La situazione è ancora in via di definizione. Non ho mai detto che Skriniar rinnovasse con clausola, ho solo detto che visto l’amore tra Skriniar e l’Inter si poteva studiare un rinnovo con clausola, ma non era assolutamente un’opzione sul tavolo - puntualizza Marchetti -.

Oggi le opzioni sono due, ovvero rinnovare o non rinnovare. In questo momento ci sono delle scelte che devono essere fatte dalle società in maniera diversa, a volte le società li lasciano andare a scadenza perché guadagnano troppo. Questo è quello che è successo per esempio alla Juventus per Dybala".