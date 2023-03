Sarà il bulgaro Georgi Kabakov l'arbitro designato per Malta-Italia, il match in programma domani sera e valido per le qualificazione agli Europei 2024. Assistenti i connazionali Margaritov e Valkov, quarto uomo Popov. Al Var il tedesco Dingert, coadiuvato dal bulgaro Draganov.

Arbitro Georgi Kabakov BUL

Assistenti Martin Margaritov BUL, Diyan Valkov BUL

Quarto uomo Nikola Popov BUL

VAR Christian Dingert GER

AVAR Dragomir Draganov BUL