"Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio per il loro pressing alto che non permettevano rifornimenti puliti per noi attaccanti, mentre nel secondo tempo abbiamo sfruttato il maggior spazio che abbiamo avuto. Il gol di Gosens? Onana ha visto il mio movimento, ha un calcio importante, sono cose che studiamo ed è stato bravo. Poi io ho imbeccato Gosens che ha messo dentro col sinistro". Così Lautaro Martinez a Prime Video dopo il 3-3 con il Barcellona che avvicina l'Inter agli ottavi di Champions.