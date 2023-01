L'avvocato Stefaan Van den Bogaert, professore di Diritto dell’Ue presso la Leiden University, ha preso la parola nel corso dell'evento The Future of Sport Governance in Europa – The Times: They Are A-Changin’ organizzato dall'agenzia A22 Sports sottolineando un aspetto a suo dire negativo della Champions League: "La Champions è un torneo per un numero sempre minore di club in sempre meno Paesi. E anche questo va contro il modello sportivo europeo".