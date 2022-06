È Lionel Messi il protagonista assoluto della notte di Pamplona, dove l'Argentina stende 5-0 l'Estonia in amichevole con una manita della Pulga. Poco più di un'ora in campo per Joaquin Correa, rimpiazzato al 62' da Paulo Dybala, mentre Lautaro Martinez ha osservato i compagni dalla tribuna.