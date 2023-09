I colleghi brasiliani di Globoesporte sono andati a scavare nel passato calcistico di Carlos Augusto, laterale dell'Inter, che ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel Palo Futsal su spinta del padre e del responsabile della squadra Under 9, Niko Oya. "E' arrivato e mi ha detto: 'Mettiamo su una squadra under 9'. Niko, il padre di Fabrício Oya, era l'allenatore e portò Carlos Augusto, allora dal Lugano. A Campinas, per noi, è sempre stato solo Lugano", ha ricordato Jefferson Novaes, il creatore del progetto Pulo Futsal.

Prima di raccontare che l'ex Monza si vedeva fosse un predestinato già a quell'età: "Carlos Augusto era un giocatore molto diverso, era un giocatore molto forte, un atleta straordinario. Si vedeva che era diverso. Ha giocato qui dai nove ai tredici anni. Fu allora che gareggiò nell'ultimo Campeonato Paulista per il Pulo. Era già monitorato e qualche volta si allenava al Corinthians".