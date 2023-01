Il Napoli sogna lo scudetto ma non solo: nonostante l’infortunio di settembre, Victor Osimhen si trova infatti in testa alla classifica marcatori a quota nove reti, grazie a un rendimento da top assoluto nel mese prima dei Mondiali. Le prestazioni e i gol del nigeriano hanno hanno convinto i betting analyst di Stanleybet.it, che lo vedono in pole per la vittoria del titolo di capocannoniere a 2,75. Segue la coppia formata da Ciro Immobile e Lautaro Martinez: il primo è stato fermato da un infortunio nel periodo precedente al Mondiale ed è pronto a tornare dopo il mese e mezzo di sosta, mentre il secondo rimetterà la maglia nerazzurra dopo il Mondiale vinto in Qatar, per entrambi il successo nella classifica marcatori si gioca a 5,50.