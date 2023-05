Robin Gosens analizza con lucidità la qualificazione alla finale a InterTV: "Faccio fatica a trovare le parole giuste, è una cosa talmente grande che la devo ancora metabolizzare. Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso come gruppo, un sogno per chiunque arrivare in finale di Champions. L'adrenalina è ancora altissima e durerà tutta la notte, farò fatica a dormire ma è giusto così. Un sogno che si realizza, abbiamo lavorato sodo per arrivare qui, abbiamo avuto una stagione non facile ma se rivediamo il viaggio fatto in Champions siamo lì con merito. Ci abbiamo sempre creduto, in spogliatoio ci siamo sempre detti di avere una rosa forte, non sempre lo abbiamo fatto vedere e ci spiace ma ci abbiamo sempre creduto. Sono molto orgoglioso di questa squadra.

In tutta la stagione la forza per me è stata il gruppo, ci siamo sempre stati vicini anche nei momenti difficili, ci siamo confrontati senza mai tirarci indietro, siamo stati onesti e questo ha fatto la differenza alla lunga. Faccio fatica ora a scegliere una finalista, sono entrambi forti e non farà differenza. Noi però siamo meritatamente in finale e se siamo arrivati a questo punto vuol dire che possiamo giocare per vincere. Andremo a Istanbul per l'ultimo step".