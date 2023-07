Stagione agrodolce quella appena passata per la Fiorentina, arrivata in finale di Coppa Italia e Conference League per poi perdere rispettivamente con Inter e West Ham. In un'intervista ai canali societari ne ha parlato in merito il portiere Pietro Terracciano non nascondendo l'amarezza per la doppia delusione: "È stata una grande emozione, ho lavorato duramente per arrivare a giocare partite come queste. Il cammino fatto in Conference League e in Coppa Italia è stato bello, anche se resta il rammarico per non aver vinto un trofeo".