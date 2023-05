Sarà ricchissimo il parterre di ospiti che Amazon Prime Video proporrà per il grande match di mercoledì sera tra Milan e Inter, valido per l'andata delle semifinali di Champions League e che sarà disponibile anche in chiaro su TV8 che replicherà il segnale della piattaforma streaming.

Grandi ex protagonisti del derby della Madunina come Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito faranno compagnia sul prato di San Siro a Giulia Mizzoni, ma non solo: a bordocampo ci sarà un'altra postazione, dove insieme a Marco Cattaneo ci saranno due ospiti d’eccezione: la stella del Milan Andrij Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter Samuel Eto’o.