Dopo l'andata vinta 1-0, l'Inter dovrà affrontare domani l'Atletico Madrid in casa loro al Civitas Metropolitano. Che consapevolezza e forza vi dà il risultato ottenuto a San Siro? A rispondere è Federico Dimarco che a Sky Sport dice: "Il vantaggio è minimo. C’è pochissimo vantaggio, non dobbiamo fare l’errore di pensare che l’1-0 basti. Dobbiamo andare in campo con la nostra solita mentalità, partire da 0-0 e fare la nostra solita partita".

Questo stadio aiuterà molto la squadra, sarà una componente o avete la maturità giusta per calarvi nel vostro mondo?

"Conosciamo il pubblico dell’Atletico, vedendo le partite si sente. Come c’è stata quest’atmosfera per noi a Milano ci sarà uguale per loro domani. Sarà una bella partita e difficile da giocare".

Come entrerete in campo? Cosa farete dall’inizio?

"Dovremo avere la mentalità che abbiamo usato in tutte le partite quest’anno: andare in campo compatti e cercare di portare a casa un risultato positivo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!