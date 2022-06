"Quella di ieri è stata una vittoria della serietà, della competenza, della concretezza. Abbiamo saputo costruire un modello di amministrazione del fare attraverso i tanti progetti portati a termine e quelli che vedranno la luce nei prossimi anni. Ha vinto una visione ambiziosa e non da paesino". Comincia con queste parole il post Instagram con cui Roberto Di Stefano festeggia la conferma come sindaco di Sesto San Giovanni, mandando un altro segnale sul tema stadio: "Ora andiamo avanti con i piani che cambieranno lo scenario della nostra città, a partire dalla Città della Salute. Rimaniamo, inoltre, in piena corsa per lo stadio, il cui progetto a Sesto avrebbe tempistiche molto più veloci", si legge in un passaggio.