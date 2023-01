Inter che si ferma a Monza sul ghiacciante 2-2 arrivato nel finale che lascia un amaro in bocca ai nerazzurri di Simone Inzaghi, come ammette Matteo Darmian a Inter TV nel post-gara: "C’è rammarico perché comunque stavamo vincendo. Poi subire gol all’ultimo non è mai bello e non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ma non possiamo guardare indietro, dobbiamo lavorare e migliorare perché ci sono aspetti che possiamo migliorare”.

Quali sono gli aspetti sui quali lavorare?

"Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Non c’è un’unica cosa sulla quale lavorare, bisogna sempre lavorare su tutto ed è quello che faremo negli allenamenti per poi farlo in partita".

Calendario impegnativo, anche con la Coppa Italia.

"Sì, assolutamente. Martedì ci sarà un’altra competizione, ci teniamo a fare bene, l’anno scorso abbiamo vinto e quest’anno vogliamo continuare ad arrivare fino in fondo. Sarà un avversario difficile, ma faremo il massimo come sempre per portare a casa i tre punti".