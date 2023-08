Senza Lazar Samardzic, ancora nel limbo milanese in attesa di conoscere se il suo futuro sarà o meno all'Inter, l'Udinese fa il suo dovere regolando 4-1 il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia andato in scena alla Dacia Arena. Nel tabellino marcatori ci è finito anche l'obiettivo nerazzurro Beto, in campo 73 minuti e autore del secondo sorpasso friulano, dopo che i calabresi avevano ripreso con Jari Vandeputte il momentaneo vantaggio firmato da Sandi Lovric. Di Florian Thauvin, su rigore, e Lorenzo Lucca le reti per completare il poker bianconero.