Vittoria in extremis per l'Inter che oggi ha battuto per 2-1 in rimonta l'Udinese. Ai microfoni di Inter TV è intervenuto Hakan Calhanoglu, uno dei match winner per i nerazzurri in Friuli: "Quando ci si avvicina all'obiettivo c'è voglia di vincere. Ci siamo allungati un po', mi dispiace perché ho fatto un errore sul passaggio di Denzel e abbiamo preso gol. Il gol è stato fortunato, ma penso che nel secondo tempo siamo entrati bene. Abbiamo meritato di vincere perché non molliamo mai".

Sei glaciale dal dischetto.

"Per la prima volta ho sentito un po' di pressione sul rigore perché eravamo sotto 1-0 e quindi era un tiro pesante. Poi il portiere dell'Udinese è molto alto. Per fortuna è andata bene. Credo che i rigori che ho calciato non siano stati sempre sulla sinistra, ho spesso cambiato per mettere in dubbio il portiere avversario perché magari loro sanno che se calcio forte calcio sul sinistro. Ho parlato prima della partita con Audero e alla fine ho deciso di calciarlo così, forte e basso. Quando sono alti è importante dare la palla più forte nell'angolino".