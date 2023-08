A giusto un paio d'ore dal fischio d'inizio della Community Shield, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta loda il Manchester City, sottolineando il successo ottenuto a Istanbul contro l'Inter che l'ha di fatto incoronata miglior team d'Europa: "Siamo molto entusiasti di giocare una finale e avere l'opportunità di vincere un trofeo contro una squadra che è la squadra da battere. Sono stati la migliore squadra in Europa la scorsa stagione, e sappiamo quali sono gli standard e come dobbiamo vincere la partita, ma siamo molto entusiasti - ha detto il manager dei Gunners ai canali ufficiali del club -. Hanno dimostrato la loro costanza negli anni e meritano il rispetto di tutti per quello che hanno fatto.

Se vuoi lottare per quel campionato, conosci i punti totali di cui avrai bisogno e questo è inaudito in questo campionato negli ultimi 100 anni. Quindi questo è lo standard e se vuoi essere lì, sai cosa devi fare".