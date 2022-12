Abbiamo utilizzato il tempo di recente per analizzare le nostre prestazioni della stagione fino ad ora e lavorare nelle sessioni di allenamento per migliorare alcune cose dal nostro gioco. In futuro, ad esempio, vogliamo giocare un calcio migliore nell'ultimo terzo di gara e anche oggi abbiamo lavorato intensamente sui calci piazzati in allenamento", ha detto, come ripreso da Tuttomercatoweb.