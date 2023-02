Diverse defezioni per Stankovic in vista della partita casalinga con l'Inter. Al momento, oltre allo squalificato Leris e al lungodegente Pussetto, restano fuori Quagliarella, Conti, De Luca, Gunter e Trimboli. Vista la partenza di Colley, in difesa dovrebbe rivedersi Murillo, ex nerazzurro. Da valutare Sabiri, che ieri è tornato in gruppo dopo diverse settimane di assenza. Possibile vedere tra i convocati anche Jesé, l'ultimo arrivato.

PROBABILE SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.