Conferenza stampa in casa Lecce per l'attaccante zambiano Lameck Banda, in vista della partita di sabato a San Siro con l'Inter. Un match per il quale il 22enne ha una definizione secca: "Contro l'Inter sarà una delle partite più importanti del campionato. Vogliamo andare a giocare meglio delle nostre potenzialità, consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre possibilità. Nel calcio niente è impossibile, dobbiamo dare tutto quel che abbiamo, essere concentrati, combattere su ogni pallone.

Il mio obiettivo? Non faccio promesse. Dico solo che lavorerò bene e sarò concentrato per raggiungere gli obiettivi massimi attraverso il duro lavoro. Il mister mi sta aiutando a stare tranquillo, a controllare l'agitazione e stare calmo".