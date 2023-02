Come ogni mese l'Inter chiede ai suoi tifosi di scegliere il gol più bello realizzato nel mese precedente e per quanto riguarda gennaio non mancano le prodezze tra prima squadra, Primavera e Femminile. A seguire le prodezze candidate a ottenere la vittoria dopo la votazione sul sito ufficiale del club: Chiara Robustellini con il gol contro la Sampdoria, le meraviglie di Enoch Owusu contro Milan e Fiorentina, il tris in Supercoppa con le reti di Federico Dimarco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, il tocco d'esterno di Elisa Polli contro il Como, la punizione di Ghoutia Karchouni e il gol di Tabitha Chawinga nel derby per chiudere con il sinistro rasoterra di Darmian decisivo per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.