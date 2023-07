"Un sogno può avere diverse forme e diversi nomi: alcuni sembrano irrealizzabili, altri diventano possibili grazie a una buona dose di sacrificio e perseveranza. Il sogno di Raffaele Di Gennaro si chiama Inter, un sogno che lo accompagna da sempre". Con questo comunicato l'Inter ufficializza l'acquisto a titolo definitivo del portiere classe 1993 che ha sottoscritto con i nerazzurri un contratto di un anno.

Nato a Saronno il 3 ottobre 1993, nel 2002 arriva nel settore giovanile dell'Inter, dove rimane per undici anni raggiungendo il culmine nel 2012, "anno indimenticabile per Raffaele, con la vittoria del campionato Primavera e soprattutto lo storico trionfo nella NextGen Series".

"La sua crescita è frenata da alcuni infortuni, che lo tengono lontano dal campo per diverso tempo: nel 2013 però debutta tra i professionisti con il Cittadella, con il quale affronta proprio l'Inter a San Siro nel terzo turno della Coppa Italia". Ma adesso è il momento di tornare a San Siro e non da ospite. "Ora il sogno è tornato realtà: per Di Gennaro tornare all'Inter significa tornare a casa".

