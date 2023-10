Ottantuno minuti di rabbia, di frustrazione, per i tanti attacchi che non trovavano concretizzazione al cospetto di una Roma che oltre a piazzare il pullman davanti alla porta di Rui Patricio non è praticamente andata, pensando solo a perdere tempo e difendersi. Ma non poteva finire così: e allora, ci ha pensato Marcus Thuram con un'uncinata davanti alla porta a sfondare la porta giallorossa regalando all'Inter tre punti che le permettono di tornare in vetta alla classiifca. Meritati e legittimi, contro una Roma che a Sommer non ha fatto praticamente nemmeno il solletico.

IL TABELLINO

INTER-ROMA 1-0

MARCATORE: 81' Thuram

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (46' 36 Darmian), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (85' 6 De Vrij), 23 Barella, 20 Calhanoglu (75' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (75' 16 Frattesi), 32 Dimarco (32' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA: 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N'Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes (89' 17 Azmoun), 52 Bove (84' 22 Aouar), 59 Zalewski (75' 19 Celik); 90 Lukaku, 92 El Shaarawy (84' 11 Belotti).

In panchina: 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 60 Pagano, 61 Pisilli, 64 Cherubini, 67 Joao Gabriel, 68 D'Alessio.

Allenatore: Salvatore Foti.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Peretti - Bresmes. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi.

Note

Spettatori: 75.573

Ammoniti: Mancini (R), Pavard (I), N'Dicka (R), Paredes (R), Calhanoglu (I), Bastoni (I), Cristante (R)

Corner: 7-1

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FINISCE QUIIIIIIII!!! L'INTER BATTE LA ROMA 1-0 E TORNA IN TESTA ALLA CLASSIFICA!!!

95' - Cross improponibile di Mancini, palla che si spegne sul fondo.

94' - Prova la Roma con Cristante dalla distanza, palla fuori.

92' - Lautaro spreca un attacco con un colpo di tacco nel vuoto.

90' - Ancora una traversa, stavolta con Carlos Augusto che dalla distanza centra il legno con un tiro di potenza. Cinque minuti di recupero.

89' - Carlos Augusto lancia Thuram, spaccata del francese e palla fuori. Nella Roma, Azmoun per Paredes.

87' - Dopo un fallo di Mancini su Lautaro, Maresca ammonisce un componente della panchina della Roma.

85' - Contromossa Inzaghi, dentro De Vrij per Dumfries.

84' - Nella Roma, Belotti e Aouar rilevano El Shaarawy e Bove.

83' - Fuori Dimarco, in campo Carlos Augusto.

IL GOL DI THURAM: Cros di Dimarco lanciato dalle retrovie, Thuram brucia Llorente e da due passi manda la palla sotto la tarversa. Finalmente il muro romanista crolla.

81' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSS THURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!!

80' - Thuram salta un uomo, poi prova a saltarne quattro tutti insieme ma perde il pallone.

78' - Dumfries anticipa Lukaku, ovazione di San Siro. Poi Lautaro non arriva sul cross da destra di Bastoni.

77' - Fallo di Kristensen su Dimarco, punizione Inter.

75' - Nella Roma, Celik entra al posto di Zalewski. Nell'Inter, Calhanoglu viene sostituito da Asllani; Frattesi prende il posto di Mkhitaryan

74' - Si svestono Frattesi, Asllani e Carlos Augusto.

72' - Scontro Thuram-Mancini, il fallo per Maresca è del francese.

71' - Zalewski ancora a terra per una manata di Dumfries.

71' - Dimarco prova il cross tagliente, ma né Thuram né Dumfries arrivano sul pallone. Si alzano forte i cori di San Siro.

68' - Anche Cristante finisce tra i cattivi: ammonito per fallo su Mkhitaryan.

66' - Sommer si tuffa alla grande sul colpo di testa di Cristante e respinge, Inter che riparte con Calhanoglu che calcia trovando una deviazione di Mancini.

65' - Calcia Paredes, palla sulla barriera

64' - Primo vero pericolo per la Roma. El Shaarawy atterrato da Bastoni al limite dell'area, punizione pericolosa. Ammonito il difensore.

62' - Colpito alla testa da una pallonata di Darmian, rimane a terra Zalewski.

59' - Sponda di Thuram e tiro di Lautaro ben controllato da Rui Patricio.

58' - Il primo intervento di Sommer nella serata è un'uscita per anticipare El Shaarawy.

56' - Ammonizione per Calhanoglu, che atterra Bove. Stavolta le proteste sono tutte da parte giallorossa per un cartellino rosso.

55' - Thuram atterrato da Paredes al limite dell'area, Maresca dice che non è fallo tra le proteste di San Siro. Poco dopo, Sanzionato un contatto su Paredes.

53' - Strappo di Barella e ripartenza velocissima dell'Inter, Dumfries prova il cross con Llorente che anticipa Barella davanti a Rui Patricio.

50' - Altro giallo, stavolta per Paredes che atterra Lautaro.

48' - Acerbi spizza su punizione per Thuram che manda alto di poco.

47' - Thuram va via tra tre difensori, costringendo al fallo Ndicka che viene ammonito.

-----

19.08 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.07 - La Roma entra in campo solo in questo momento, tra i fischi di San Siro.

19.05 - Inter in campo da un po', Roma che decide di farsi aspettare...

19.00 - Darmian ha tolto la pettorina, sarà lui il primo cambio del match. Fuori Pavard.

18.52 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

48' pt - Finisce il primo tempo: squadre a riposo sullo 0-0

48' pt - Bell'affondo di Thuram che innesca l'attacco interista, conclude l'azione Barella mandando alto.

46' pt - Grande recupero di Dimarco che interrompe una manovra romanista. Poi Mkhitaryan sbaglia completamente il cambio di fronte.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Dumfries salta Zalewski che lo trattiene, l'olandese non si butta e prova a mettere in mezzo. Proteste nerazzurre, Maresca redarguisce Acerbi.

39' - Dumfries scatenato, parte lancia in resta, si accentra poi cerca una combinazione che non porta frutti.

38' - Dumfries punta Zalewski poi riesce a mettere in mezzo per Lautaro che colpisce male mandando fuori.

35' - Scontro in area Bastoni-Llorente, per Maresca è fallo dell'interista.

33' - Pavard prova la rovesciata ma finisce col colpire Bove. Maresca estrae addirittura il giallo.

32' - Palla persa banalmente da Dumfries, rimessa per la Roma.

30' - Incredibile Llorente, due minuti persi per allacciarsi uno scarpino.

29' - Pavard prova una sorta di trivela in area, palla che termina fuori.

28' - Roma estremamente chiusa in mezzo, non ci sono tanti spazi.

26' - Rui Patricio comincia con le perdite di tempo, Maresca lo redarguisce.

25' - Bastoni rimane a terra dopo un contrasto aereo con Crstante, il difensore si riprende poco dopo.

24' - Dumfries prova a mettere in mezzo in area, Ndicka lo anticipa. Po MKhitaryan calcia dalla distanza mandando altissimo.

21' - Barella a terra dopo uno scontro duro, Maresca lascia proseguire.

19' - Lautaro prova ad andare di testa, Llorente lo anticipa in corner.

17' - Dimarco, servito da Mkhitaryan dopo un grande numero, prova il tiro a giro. Palla fuori di nulla.

15' - Parata da hockeista di Rui Patricio, che di piede neutralizza un colpo ravvicinato di Thuram.

13' - Ammonizione per proteste per Mancini, andato a muso duro con Maresca reclamando un fallo di Thuram. L'arbitro lo avvisa: "Alla prossima vai fuori...".

12' - Duello Barella-Bove, Cristante fischia fallo contro il nerazzurro.

11' - Colpo di testa debole di Lautaro sul cross di Calhanoglu, Rui Patricio para comodo.

10' - Azione personale di Thuram che punta Mancini, lo salta e poi guadagna un corner.

8' - Zalewski esce dopo aver ricevuto le cure dopo un colpo fortuito subito da Thuram, rientrando poco dopo.

7' - Giocatore della Roma a terra, soccorsi in campo.

6' - Traversa di Calhanoglu! Botta improvvisa da appena fuori area del turco, a Rui Patricio battuto la palla si stampa sul legno.

4' - Suggerimento di Mkhitaryan troppo profondo per Barella che non ci arriva. Palla ancora dell'Inter.

3' - Palleggio nella propria metà campo dell'Inter, poi fallo di Thuram che atterra Llorente.

----

18.01 - Sarà della Roma il calcio d'inizio, va Lukaku accolto da una nuova bordata di fischi: PARTITI!

18.00 - Lautaro e Mancini davanti a Maresca per il sorteggio.

17.59 - Momento dei saluti tra le squadre, freddo cinque con Lautaro che guarda altrove per Lukaku.

17.58 - Inter e Roma in campo, boato assurdo all'inquadratura di Lukaku.

17.58 - Tifosi romanisti che intonano il loro coro 'Roma, Roma, Roma...'

17.56 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Saluti tra le due compagini.

17.48 - Niente pullman, José Mourinho ha preso posto nella tribuna stampa dello stadio.

17.45 - Le squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

17.42 - Dopo diverso tempo, torna ad apparire a San Siro il led della campagna BUU contro il razzismo.

----

