Cinque punti persi da situazioni di vantaggio per l'Inter. E tutti a San Siro, nelle ultime due uscite di campionato: tre contro il Sassuolo a fine settembre, altri due ieri col Bologna. "Troppi, se si pensa che il campionato ne ha finora messi in palio 24 per ogni squadra - scrive oggi La Repubblica -. Di sicuro abbastanza per allarmare Simone Inzaghi, che a luglio ha indicato la seconda stella come obiettivo stagionale, in linea con quanto ripete l’ad interista Beppe Marotta".

Adesso ci saranno gli impegni delle Nazionali poi, al rientro dalla sosta, l'Inter è attesa da un tour de force in cui incontrerà nel giro di 22 giorni Torino in trasferta, Salisburgo a San Siro in Champions, Roma in casa, Atalanta a Bergamo, di nuovo Salisburgo in Austria e Frosinone a Milano. Una buona notizia potrebbe arrivare nelle prossime settimane dall'infermeria, con Marko Arnautovic che "potrebbe tornare già contro i nerazzurri di Gasperini", si legge sul quotidiano. Quindi ad inizio novembre, anticipando la tabella di marcia che l'avrebbe voluto a pieno regime per la sfida con la Juventus di fine mese prossimo.

