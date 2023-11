L'Inter oggi vuole chiudere il discorso qualificazioni ottavi a Salisburgo con ben due giornate di anticipo. Questo è l'obiettivo dei nerazzurri, impegnati in Austria per la quarta giornata del gruppo di Champions League. I tre punti, infatti, consegnerebbero a Lautaro e soci il pass per il turno a eliminazione diretta quando al termine della prima fase mancherebbero ancora 180 minuti, con in ballo eventualmente solo il discorso per il primo posto.

QUI SALISBURGO – Tante defezioni in casa Salisburgo. Il tecnico Struber, infatti, dovrà fare a meno anche di Kjaergaard, Kameri e Piatkowski oltre ai soliti Koita, Wallner, Okoh e Terzic. Recuperato almeno per la panchina l'attaccante Fernando, mentre è in dubbio il centrale Solet per un fastidio muscolare. Rombo o 4-2-3-1 come a San Siro? La scelta verrà presa solo in extremis.

QUI INTER – Inzaghi deve ancora metabolizzare il forfait di Pavard che ne avrà per circa due mesi, ma le valutazioni del tecnico nerazzurro ora riguardano soprattutto le condizioni dell'affaticato Dumfries: con il francese ko e Cuadrado ancora in naftalina, senza pure l'olandese si spalancherebbero le porte per una maglia da titolare per Bisseck, con Darmian quinto a destra. Rispetto a Bergamo, torna dal 1' Bastoni, mentre resta vivo il ballottaggio Barella-Mkhitaryan per una delle due maglie ai lati di Calhanoglu (l'altra sarà di Frattesi) e Carlos Augusto-Dimarco per la fascia sinistra. Sanchez scalpita: chi gli farà posto tra Lautaro e Thuram? In panchina si rivede Arnautovic.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Susic; Gloukh; Konaté, Simic.

Panchina: Mantl, Krumrey, Solet, Morgalla, Diambou, Forson, Capaldo, Ratkov, Nené, Fernando.

Allenatore: Struber.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kjaergaard, Kameri, Piatkowski, Koita, Wallner, Okoh, Terzic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Stabile, Dumfries, Dimarco, Asllani, Barella, Klaassen, Lautaro, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Cuadrado.

ARBITRO: Gozubuyuk.

Assistenti: Zeinstra e Baldere.

Quarto ufficiale: Kooij.

Var: Higler (Fritz).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!