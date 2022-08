Novità sul fronte Milan Skriniar. Secondo L'Equipe (nello specifico il giornalista Loic Tanzi), il Paris Saint-Germain avrebbe inviato all'Inter una nuova offerta per il difensore slovacco (non ancora noto l'ammontare della stessa). Il club parigino avrebbe al contempo già fatto sapere ai nerazzurri che questa proposta economica non verrà più ritoccata verso l'alto, vista la scadenza nel giugno 2023 del contratto del giocatore. Pertanto, il messaggio è chiaro: prendere o lasciare. Palla ai nerazzurri. La decisione di Luis Campos nascerebbe dal no da parte del Lipsia, che ha blindato l’altro obiettivo di mercato parigino, il difensore Mohamed Simakan, dichiarato incedibile e tolto dal mercato.