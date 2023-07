Lazar Samardzic sempre più verso l'Inter. L'affondo nerazzurro è deciso e il giocatore classe 2002 è apparso convinto della proposta del club di Viale della Liberazione, al punto che, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, insieme alla sua agente Rafaela Pimenta (che mercoledì si è recata in gran segreto a Milano per imbastire nei dettagli la trattativa), sono stati già definiti la durata del contratto e l'ingaggio che l'ex RB Lipsia andrà a percepire all'Inter: il nazionale serbo percepirà 1,8 milioni più bonus con contratto fino al 2028. Non si può ancora parlare di trattativa chiusa, e difficilmente avverrà in questo fine settimana, ma le basi poste sono forti. Rimane da capire la base economica della trattativa: 25 milioni più Giovanni Fabbian in prestito oppure 15 con la cessione a titolo definitivo del giocatore della Primavera nerazzurra a 10 milioni, pur essendo valutato sette dai bianconeri (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). La decisione finale spetterà alla famiglia Pozzo.

