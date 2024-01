Fino alla Supercoppa, l'Inter non opererà mosse sul mercato per quanto riguarda l'attacco. E ufficialmente neppure dopo, ma è una strategia mediatica: in realtà - secondo il Corriere dello Sport - il club nerazzurro sta valutando un intervento. In bilico resta la posizione di Sanchez, deludente al pari di Arnautovic: il cileno ha ricevuto proposte dall'Arabia Saudita, ma finora non ha mai aperto al trasferimento.

E allora gli ultimi dieci giorni di gennaio saranno decisivi. Sanchez non vorrebbe lasciare l'Inter, ma eventuali rilanci con proposte sempre più allettanti potrebbero farlo vacillare, specie se anche in Supercoppa poi Inzaghi dovesse impiegarlo col contagocce. Prima di dire addio al cileno, però, l'Inter dovrebbe comunque cautelarsi andando a individuare un profilo adeguato per sostituirlo in rosa. E le possibilità economiche non sarebbero elevate.



Secondo il quotidiano romano, i profili più interessanti seguiti da Marotta e Ausilio sono Martial del Manchester United e Broja del Chelsea: sul francese si è già mosso il Fenerbahçe, mentre per l'albanese l’ostacolo più grosso è il numero di prestiti consentiti per ciascuna stagione, ovvero non più di 7. Com'è noto, l’Inter potrebbe ragionare solo su un’operazione low-cost, visto che gli unici margini per aumentare la “potenza di fuoco” sarebbero il risparmio sull’ingaggio di Sanchez (meno di 2 milioni per la seconda parte della stagione) e la cessione anticipata di Sensi (dopo il prestito di Agoume al Siviglia). Magari, però, potrebbe tornare utile anche il premio Supercoppa da 8 milioni per chi alza il trofeo...