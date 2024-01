Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, analizza così il momento vissuto dai nerazzurri dopo la vittoria di ieri contro il Monza: "Lautaro sta facendo una stagione straordinaria - le sue parole a Sky Sport -, Thuram gioca molto bene anche per la squadra, risulta difficile per le altre punte fare certe prestazioni. Sicuramente mi aspettavo qualcosa di più da Arnautovic, ma è un ragazzo di un meteo e 90 che è stato due mesi fermo. Ora però c'è la Supercoppa e l'Inter ha un calendario difficile.

Ci sarà sempre una partita di rincorsa che sarà con l'Atalanta, che sarà incastrata in una settimana molto piena. Va a Firenze, poi la Juve e poi inizia la coppa. Per questo in quel momento l'Inter deve avere tutti i giocatori a posto. A centrocampo ha delle rotazioni importanti, in avanti invece cambia quando non ci sono i titolari".