Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo dell'erede di Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco: il club partenopeo ha prelevato infatti a titolo definitivo dal Bragantino il difensore centrale Natan Bernardo De Souza, classe 2001, che lascia il club della galassia Red Bulll dopo tre stagioni. Questo il saluto della sua ormai ex squadra via Twitter: "Grazie Nathan! Il difensore, che ha difeso i nostri colori per 104 partite, oggi lascia il club per volare e realizzare il suo sogno di giocare in Europa! Grazie e buona fortuna!".