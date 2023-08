È Scott McTominay il nome più fresco nella lista della dirigenza del Bayern Monaco, alle prese con una rosa da allestire prima della fine del mercato. Ma come spiega il Telegraph la priorità assoluta per Thuchel è avere a disposizione quanto prima il sostituto di Benjamin Pavard.

Motivo per il quale il quotidiano inglese smentisce, o quantomeno raffredda la pista che porta all'inglese naturalizzato scozzese per tentare prima di ogni cosa l'affondo per il difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah. Giocatore per il un contratto i tedeschi potrebbero fare uno sforzo e tentare la via dell'acquisizione a titolo definitivo, piuttosto che in prestito.