Davide Frattesi è atterrato poco prima delle 18 a Milano. Uscito dal terminal dell'aeroporto di Milano Linate Prime, il centrocampista promesso sposo dell'Inter ha rivolto un saluto a distanza ai giornalisti e ai tifosi presenti per poi infilarsi in un'auto del club direzione CONI, dove svolgerà le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva. Di seguito il video (clicca qui se leggi da app).

