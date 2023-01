Intervistato da QSVS a margine della conferenza di presentazione del nuovo sistema del fuorigioco semiautomatico, Gianluca Rocchi, designatore AIA, è tornato a parlare brevemente anche dei fatti arbitrali di Monza-Inter: "L'errore di Sacchi è un incidente, come ho detto prima, nulla di più - le sue parole -. Capita quando si va in campo, solo chi non fa niente non sbaglia mai. Ho chiesto a Sacchi di viverla come un’esperienza. Non verrà fermato, solo qualche giornata a riposo e poi sarà di nuovo in campo senza problemi".