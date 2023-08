Intervistato da Notizie.com, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commenta quello che è il mercato del club nerazzurro: "Abbiamo perso un bel centravanti come Edin Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo Scudetto. Via anche Romelu Lukaku? Si si, lo so che c’era anche lui, ma non l’ho citato volutamente. Quello che ha fatto, prima promesso, ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta”.

Si parla poi degli affari fatti: "Fino ad ora sono stati presi giocatori ottimi, come Davide Frattesi e lo stesso Marcus Thuram, mi sembrano ottimi prospetti e ottimi giocatori, sono curioso di vedere come va a finire la storia del centravanti. Ne abbiamo bisogno. Chi mi piacerebbe? Eh, ma quelli che volevo e avrei desiderato stanno andando tutti in Arabia, ma sono convinto che la società prenderà un giocatore forte, che magari nessuno si aspetta. Abbiamo una grande squadra e un allenatore in gamba". Squadra che deve lottare per un obiettivo preciso: “Per storia l’Inter ogni anno lotta per lo Scudetto, ma quest’anno credo che debba andare a dama, non voglio responsabilizzare nessuno più di quanto lo sia già, ma mi sembra che il prossimo anno abbiamo tutto per fare bene e andare a vincere. Penso che noi e il Napoli siamo lì, ma noi dobbiamo fare qualcosa di più. Mi fido di Simone Inzaghi, ha fatto benissimo, sa far giocare bene le squadre che allena e io l’ho sempre sostenuto, è un bravo ragazzo e un ottimo allenatore". Per chiudere, Moratti rivela quale giocatore di oggi avrebbe voluto nella sua Inter: “Non ho dubbi, Nicolò Barella lo considero un giocatore utile, bravo e uno di quelli che dove metti, metti fa sempre bene e la sua grande figura. Nella mia Inter ci sarebbe stato benissimo e avrebbe giocato sempre".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!