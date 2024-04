C'è grande attesa per il derby in programma lunedì a San Siro tra Milan e Inter. Una stracittadina che potrebbe regalare lo scudetto e la seconda stella all'Inter. In caso di vittoria della squadra nerazzurra, lo Scudetto verrà assegnato matematicamente alla fine di una sfida tra Milan e Inter per la prima volta nella storia della Serie A.

L'Inter vincerebbe così lo Scudetto con 5 giornate d’anticipo, eguagliando il record della Serie A (cinque giornate d'anticipo anche per il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48).

Lautaro e compagni arrivano a questo grande appuntamento dopo aver vinto gli ultimi 5 derby contro il Milan tra tutte le competizioni. Si tratta già di una striscia record per i nerazzurri contro i rossoneri. Più in generale, solo due volte nella storia del derby di Milano una delle due formazioni ha ottenuto 6 successi di fila: il Milan tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913.