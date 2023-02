"Vittoria importantissima? Assolutamente sì, abbiamo vinto il primo round. Sappiamo che c'è il ritorno, il Porto è una squadra fisica e tecnica, di assoluto valore. Abbiamo fatto un'ottima partita, nel primo tempo potevamo andare in vantaggio per l'occasione alla fine dove il loro portiere ha fatto un miracolo. Nella ripresa abbiamo rischiato in una ripartenza, poi siamo stati bravi a fare il gol. Volevamo qualcosina in più, ma va bene così perché è una partita di Champions". Lo ha detto Simone Inzaghi, parlando ai microfoni di Mediaset Infinity, a margine di Inter-Porto 1-0.

Ora due risultati su tre in Portogallo.

"C'è un vantaggio minimo, sappiamo cosa troveremo là. Ci prepareremo nel migliore dei modi, nel frattempo avremo due partite di campionato importanti".