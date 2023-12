Per la seconda gara consecutiva tra Conference League e campionato belga, Tajon Buchanan si è accomodato in panchina per tutti i novanta minuti. Lo sottolinea oggi Tuttosport, che vede come un possibile indizio il fatto che dopo la sostituzione contro il Mechelen allo scoccare dell'ora di gioco, lo scorso 10 dicembre, il canadese ha visto da fuori le vittorie contro Bodo/Glimt e Gent.

La missione per il canadese potrebbe quindi risultare un po' più agevole. I nerazzurri cercheranno una formula in stile Gosens, un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, sfruttando però il fatto che Buchanan ha un contratto in scadenza nel 2025. Servirà comunque cedere. Nel frattempo domani in Finlandia si opererà Cuadrado.