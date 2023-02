Si affida anche a Harry Winks la Sampdoria per il match di domani contro l'Inter a Marassi. Il quotidiano Il Secolo XIX sottolinea l'importanza del rientro a pieno regime del centrocampista giunto in prestito dal Tottenham dopo i tormenti fisici della prima parte di stagione, rivelando anche un retroscena legato al calciomerfcato: "Tosto nei contrasti, intelligente nella regia. L'Inter lo aveva cercato qualche anno fa, lui l'ha già battuta una volta in Champions con il Tottenham e domani è pronto a riprovarci, in una sfida che lo vedrà di fronte al rientrante Marcelo Brozovic".