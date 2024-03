Le indicazioni della rifinitura di ieri dicono che l'Inter si presenterà questa sera contro il Napoli con la solita mediana composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Frattesi inizialmente in panchina. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che spostando poi i discorsi in attacco vede certa la presenza di Lautaro, probabilmente affiancato da Thuram. Anche se sono in salita le quotazioni di Sanchez che potrebbe insidiare il francese.

La novità sarà in difesa dove dovrebbe avere una chance Bisseck al posto di Pavard, mentre al centro si rivedrà Acerbi affiancato da Bastoni. Sulle fasce Darmian e Dimarco, "anche se ieri nella rifinitura è stato provato Buchanan, finora fermo a 27’ totali in nerazzurro (gli spezzoni finali con Salernitana e Lecce)", riferisce la rosea.

