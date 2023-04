La questione societaria dell'Inter è uno dei temi affrontati oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Tra un anno scadrà il prestito triennale concesso nel maggio 2021 dal fondo americano Oaktree e Steven Zhang, con l’aiuto di Goldman Sachs, sta lavorando al rifinanziamento di quel debito da 275 milioni (al netto degli interessi).

"Non un’operazione semplice, ma al momento l’unica via che Zhang ha in testa di percorrere - si legge sul giornale -. I prossimi mesi saranno decisivi in questo senso, non è infatti pensabile che si arrivi troppo vicini alla data di scadenza. E ad oggi non c’è alcun compratore che si è spinto al punto di avviare una due diligence sull’Inter. Questo è lo stato dell’arte. Ed è un’arte che a Zhang piace almeno quanto vivere a Milano, città nella quale ha deciso di restare anche in futuro, anche quando magari non sarà più il proprietario dell’Inter". Adesso però la concentrazione è tutta sul lato sportivo, dove sono in ballo il quarto posto, la Coppa Italia e una prestigiosa finale di Champions da conquistare.

