Riposo in vista per Lautaro Martinez, oggi destinato inizialmente alla panchina per tirare il fiato dopo le tante partite dell'ultimo periodo. Sommer a parte, i tre giocatori con il maggior minutaggio dell’Inter sono il Toro, Mkhitaryan e Bastoni: tutti e tre, oggi a Salerno, non scenderanno in campo dal 1'.

Lo assicura La Gazzetta dello Sport, aggiungendo poi che al posto del capitano nerazzurro ci sarà Sanchez a far coppia con Thuram. "È un inedito: i due non hanno mai giocato insieme in campionato, neppure per un minuto - ricorda la rosea -. L’unico momento di coesistenza è stato a San Sebastian, quando però il cileno faceva il trequartista. Salerno è una prima volta per tutti. E un test non banale per l’Inter: senza il capitano la nave va tenuta comunque in rotta".

