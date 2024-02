Davide Frattesi non ci sarà per la partita contro la Roma e probabilmente nemmeno per quello con la Salernitana del 16 febbraio. Un risentimento muscolare che presuppone uno stop, a causa del quale difficilmente verrà rischiato coi campani visto che il 20 è in programma la sfida all'Altetico Madrid.

Inzaghi perde così un primo ricambio importante per il centrocampo, anche se all'Olimpico l'intenzione sembra quella di non toccare la squadra e di ricorrere al turnover in vista del ritorno in Europa.