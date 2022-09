La svolta dopo un lunghissimo tira e molla: del vecchio San Siro non resterà nulla, sarà totalmente demolito per far spazio al nuovo impianto. I club hanno preso la loro decisione definitiva. La 'Cattedrale' vedrà la luce nella stagione 2027-28 e immediatamente dopo verrà cancellato lo stadio Meazza: nessuna parte sarà conservata e rifunzionalizzata.

"La novità è emersa nella relazione che Inter e Milan hanno presentato in Comune e poi a Roma per l’avvio del dibattito pubblico sul progetto dell’intero distretto di San Siro, rivisto dai club per rispondere alle richieste di Palazzo Marino, prima su tutte la riduzione del cemento attorno allo stadio - conferma la Gazzetta dello Sport -. Il passaggio da un indice volumetrico di 0,51 (quello che volevano le società) a 0,35 e la necessità di garantire un ampio spazio verde nella zona (50mila metri quadrati, con un grande parco urbano) hanno spinto nerazzurri e rossoneri a tornare sulla loro proposta originaria: demolire completamente il Meazza. Una scelta che tanti hanno criticato in città fin dal 2019, quando venne presentato il progetto di fattibilità dello stadio di proprietà dei club. E che sarà uno dei temi più caldi del dibattito pubblico, al via la settimana prossima".