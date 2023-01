Stasera, contro il Napoli, sarà ancora Milan Skriniar ad indossare la fascia di capitano considerando il perdurare dell'assenza di Brozovic e il panchinamento ormai assiduo di Handanovic. Lo slovacco con la fascia al braccio e il contratto in scadenza, come ricorda il Corriere dello Sport. E l'attesa che si prolunga per la risposta all'offerta per il rinnovo mette in ansia il club nerazzurro. "Per la dirigenza nerazzurra, perfettamente consapevole che l’ingaggio proposto dal Psg è sensibilmente più alto (circa 9,5 milioni premi compresi), si tratta del massimo sforzo possibile (circa 6 milioni a stagione, ndr). La sensazione, però, è che se, per firmare, il difensore chiedesse un piccolo ritocco, o magari un’articolazione differente dei bonus, l’Inter non farebbe resistenza. È probabile che per un aggiornamento occorra attendere il dopo-Supercoppa. Difficile immaginare che si possa andare oltre, anche perché in viale Liberazione hanno la necessità di capire cosa fare".